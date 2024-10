Ta soovitab vältida alkoholi, kofeiini, praetud ja suhkrurikkaid toite ning roogi, milles on kasutatud tomateid, kuna need võivad tekitada refluksi.

„See, mida me sööme, mõjutab meie und, une etappe ja ööune kvaliteeti. Uuringud näitavad, et osa toite võivad põhjustada öist ärkamist ja mõjutada üldist und. Me hakkame aru saama toitumise, soolestiku reaktsioonide ja une vahelistest seostest,“ selgitab dr Cheri Mah.