Kas retinooli ja C-vitamiini kreeme võib koos kasutada? Farmatseut annab vastuse

Retinool ja C-vitamiin on mõlemad väga tugeva toimega nahahoolduses kasutatavad vananemisvastased toimeained. Kuna tegemist on tõhusate toimeainetega, siis on soovitatav kasutada üht toodet hommikul ja teist õhtul. Kuigi karmi reeglit ei ole, siis C-vitamiiniga näohooldustooteid võiks eelistada hommikuti, et kaitsta nahka erinevate stressorite vastu ja retinooliga tooteid õhtuti, sest päikse ja retinooli koosmõju võib nahale kahjulikult mõjuda. Päikesekaitse kasutamine on oluline ka C-vitamiini seerumite kasutamise korral.