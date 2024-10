KUST SA, LILLEKE, SIIA SAID? │ Kristi Saare: väga vähe kümnendeid on mehed pidanud suhete nimel vaeva nägema

Selles informatiivses, kuid samal ajal helges osas kaetakse teemad eliitkoolidest, iibepoliitika, suhete, poliitiliste spektrite, rahatarkuse kui palju muuni. Arutluse all on kapitalismi ilmingud haridusmaastikul ning rahatarkuse valdkonnas kiirelt õnnestunute hulgas tekkida tihkav privileegipimedus. Arutletakse ka rikkuse üle: mis see on?; kes üldse on rikas?; ning mil määral oskame iseennast ja teisi kõrvalt jälgida ning end erinevatesse kingadesse asetada? Tuleb välja, et väga ei oskagi, sest see on ebamugav: „Tahtes mõista inimeste vajadusi, kellel ei lähe nii nagu mul, põrkub ka koledustega. Inimesel, kes pole pidanud tundma puudust, on ebamugav näha sisse sinna, kus puudus on pidev.“