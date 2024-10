Hirmutava diagnoosi saanud Carolin: kindlasti tuleks ära lõpetada kõik jutud stiilis „Sa oled nii ilus ja noor, ei ole sul mingit vähki“

Esimene šokk oli see, et ma ei saanud mitte ühtegi aega, helistasin isegi Tartusse. Ma ju ei saa oodata kolm kuud visiidiaega, kui asi on tõsine?! Lõpuks siiski leidsin Tallinnast ühe tasulise erakliiniku, kuhu sain aja juba ülejärgmiseks päevaks. Mäletan veel, et tegin selle kliiniku lifti peegli ees pilti ja olin üleüldse pigem positiivne, lootes endiselt, et ju see pole midagi hullu. Muidugi ka esimene asi, mida ma arstikabinetti astudes kuulsin oli „Oi te olete nii noor kaunis naine, teil pole kindlasti midagi tõsist!“ Vastasin seepeale, et mul oleks väga hea meel, kui see nii oleks, aga ma ei saa praegu eirata seda tükki ja seda valu oma rinnas. See on tõsine. Ma olin varem ka kuulnud, et vähk ei valuta, aga see teadmine ei võtnud mu muremõtteid hetkel vähemaks. Arst vaatas ja katsus mu läbi. See hetk, kui ta jõudis lümfideni ja tundis mitut lümfikogumit mu kaenla all, jäi ta ühtäkki täiesti vaikseks. Ja see oligi see hetk, kus ma sain aru, et arvatavasti on midagi ikka väga halvasti. Mul hakkasid käed värisema. Siis ütles ka arst selle välja: „Ma kirjutan praegu kirja valmis - sellega lähed homme hommikul kohe Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Me võime Sind hakata siin erahaiglas ka ravima, aga see võib minna väga-väga kalliks. Kahjuks see, mida ma just katsusin, tundubki olevat see, mida me kardame. Noortel naistel kipub see tihti agressiivne olema, seega tegutseda tuleb kohe“.