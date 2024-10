30+ UUEL RINGIL | Laps kui relv vanemate vahel: kust alustada, et seista enda ja oma lapse õiguste eest?

Seekord läheb stuudios pingeliseks, kuna saatekülalisena on koha sisse võtnud perekonnaõigusele spetsialiseerunud kohtunik Agle Lauren. Tema igapäevatööks on elatisvaidlused ja hooldusõiguste küsimused - ilusad lood paraku tema töölauale ei jõua. Mis aga teha siis kui laps on relvaks kahe vanema vahel? Kas ja kuidas on üldse võimalik saada õigusabi, kui Sul ei ole raha, et palgata advokaati, aga pead võitlema endise elukaaslase vastu, kes fabritseerib tõendeid või takistab lapsega kohtumist? Mis teha, kui teine lapsevanem keeldub elatise maksmisest? Kust alustada, et seista enda ja oma lapse õiguste eest?