HEA TÜDRUK | Anu Saagim: see on päris jube tunne, kui mees aktsepteerib sind, kuid sa pole ta jaoks naine!

Anu võtab sõnasabast kinni ja hakkab rääkima tänapäeva supervõimsast meditsiinist, kus isegi 100 aastased mehed on võimelised veel isaks saama. Aga kuidas on lood naistega? Tundub, et isegi naistel on see nüüd võimalik. Mis tundeid see tekitab saatejuhtides? Kas selline teadmine ja kindlus on pigem hea või hoopis hirmutav? Kas saab olla sada protsenti kindel, et sa ei taha mitte kunagi lapsi? Või saab olla selles veendunud vaid mingi eani? „Teame ju küll naisi, kes on oma otsust hiljem kahetsenud,“ tõdeb Anu.