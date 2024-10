VIDEO | Supermodell Ashley Graham tegi Victoria’s Secreti moesõul debüüdi: kõhklesin, kui mulle see pakkumine tehti

Graham oli tähelepanu keskpunktis, kui kõndis enesekindlalt moelaval üleni mustas pitsist bodis, millele juurde oli kombineeritud sobiv pitsmantel ja mustad kontsad.

Pärast moeetendust postitas supermodell sotsiaalmeediasse fotod ja andis oma jälgijatele teada, et otsus moelavale astuda ei tulnud kergelt. „Kui @victoriassecret esimest korda ühendust võttis, siis ausalt öeldes ma kõhklesin. Ma ei tundnud aastaid, et see firmamärk on minu jaoks. Nende visioon ilust tundus kitsas, justkui oleks kõik nende loodu vaid üht tüüpi kehale – ja see polnud minu oma,“ kirjutas Graham postituses.

„Kuid pärast VS-i juhtkonnaga maha istumist nägin tõelist muutust. Nad olid põnevil, et sain nendega liituda, ja kinnitasid mulle, et see pole ainult ühekordne asi,“ andis Graham teada ja märkis, et Victoria’s Secreti uus kontseptsioon ülistab igas suuruses naisi.

„Nii et ma ütlesin jah. Ütlesin jah, et esindada MEID KÕIKI, et olla nähtav iga keha jaoks, mida on kunagi nähtamatuks peetud. Ja see on teekond, mille üle olen uhke,“ lisas ta.

Kolme lapse ema Graham avaldas, et sai oma lavariietuse üle kaasa rääkida. „Sain omale bodi ja tundsin end selles väga seksikalt. Ja kui lisati tiivad, siis tundsin end nagu ingel, see oli kuum,“ meenutas Graham. Ta on alati olnud kehapositiivsuse eestkõneleja ja julgustanud inimesi oma keha armastama.

