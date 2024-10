Hollywoodi „imenipiga“ saledaks saanud staarid: on väga keeruline endale öelda, et oled nüüd piisavalt söönud

Üks kuumemaid teemasid Hollywoodis on II tüüpi diabeedi ravim Ozempic ja teised semaglutiidiravimid, sealhulgas rasvumisvastased ravimid Wegovy ja Mounjaro. Kasutades neid retseptiravimeid, mille kohta dr Ania Jastreboff ütleb, et need „on ainevahetust parandavad, hormoonipõhised ravimid, mis aktiveerivad ajus retseptorid ja mõjutavad küllastumise tunnet“. Seetõttu on ravim Hollywoodis muutunud populaarseks kaalukaotuse vahendiks nii neile, kes peavad kaotama vaid paar kilo, kui ka neile, kes pole salanud oma pikaajalisi kaaluprobleeme.