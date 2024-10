NAISELT NAISTELE | Ringiga tagasi abiellu pärast hävitavat reetmist. „Kuigi me polnud oma abielu kõige põnevamas faasis, olid asjad korras“

Rahulikult edasi istudes näen lõpuks laineid, mida rahvahulk on kogu päeva varjanud. Meri ei ole lihtsalt sinine ega roheline. See on hoopis keeris värvidest, millel ei ole nimesid. Iga laine kaldale rullumine on erinev. On sujuvaid, rahulikke, rütmilisi ja etteaimatavaid laineid. Kuid siis paisub avamerelt jõud ja tormab randa. Need lained üllatavad mind alati. Ma ei suuda ennustada ei õrnu laineid ega raevukat veevälja.