Mehe vaatenurk: naised, nüüd saate vastuse, miks mehed ei ole huvitatud toredatest ühistegevustest, mida te pidevalt välja pakute

„Mehena võin arvata, et sellise mugavuse taga võib olla kas see, et mehi tahetakse kaasata „põnevatesse ühistegevustesse“, mis mehe arvates absoluutselt põnevad ei ole, või siis taolistesse tegevustesse, mis on rahaliselt üsna kulukad (ja loodetakse, et mehe arvelt, kui ühist rahakotti pole).