Mees jagab imestust: räägitakse, et meeste keskeakriis on kohutavalt jube. Aga vaatan üle 50-aastaseid naisi ja oi-oi...

„Jah, muidugi on meeste keskeakriis teema, kes ostab endale uue auto, mida ainult garaažis putitada või imetleda, kes võtab noorema naise, sest enda pereelust sai villand. Ma ei väidagi, et need asjad ei kuulu meeste keskeakriisi alla. Aga millegi pärast ei räägi keegi eriti naiste keskeakriisist, mida mina olen just viimasel ajal tähele pannud. Naistel väljendub see hullumeelses sõbrannatamises ja pidutsemises. Käisin eelmisel nädalavahetusel Tartus ja no... Oi, ütlen ma selle peale.