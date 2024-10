"Minul on kogemus suhtega, kus sain tegelikult üsna pea aru, et üks elementaarsemaid asju, mida paarisuhtes oodata - et teine pool sinu juttu kuulaks, on meil täiesti olematu. Sain sellest aru ja... olin veel kaks aastat suhtes edasi, muudkui oodates ja lootes, et see ajaga muutub. Loomulikult ei muutunud. Alguses leidsin ainult vabandusi ja mööndusi.