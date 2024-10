Eelmisel neljapäeval sündinud pisitüdruku murest murtud vanemad paluvad abi, et sõita oma beebi juurde Rootsi lastehaiglasse

Pisitüdruku vanemad on murest murtud ja soovivad üle kõige jõuda oma lapse juurde Stockholmi, et olla talle seal toeks. Selleks paluvad nad Lastefondi ja heade annetajate abi kuni 1000 euro ulatuses reisikulude tasumiseks.

Hermeliine vajab ECMO aparaati, mis tagab kehavälise gaasivahetuse ajaks, mil inimese enda kopsud ei ole seda võimelised tegema. Sel viisil antakse lapse kopsudele aega taastumiseks. Eestis on need aparaadid küll olemas, kuid ei sobi nii väikese kaaluga lastele. Ravi alustamisega oli aga väga-väga kiire ning Tallinna Lastehaigla arstid võtsid pisitüdruku elu päästmiseks ühendust oma kolleegidega Rootsis. Sealne intensiivravi brigaad lendas kohe öösel ka Hermeliinele järele ning toimetas ta kopteriga Karolinska Ülikooli lastehaiglasse.

Esialgse prognoosi kohaselt kestab Hermeliine ravi kaheksa päeva, kuid see aeg võib pikeneda. Otsesed meditsiinilised kulud katab Tervisekassa, kuid reisi-, kindlustus-, majutus- jm-d kohapeal viibimise kulud jäävad pere kanda – nii on see kahjuks alati, kui laps vajab ravi välisriigis. Sageli on see kulu ootamatu ja seda enam raske kanda; enamasti ei ole kogusumma ka täpselt ette prognoositav sõltudes paljuski lapse seisundist ja ravivajadusest.