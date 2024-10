Seda kallist kodumasinat ei taha küll niipea välja vahetada. Lükkame ümber külmikuga seotud müüdid, mis lühendavad tolle eluiga

Külmiku uksetihendid on bakteritele ja hallitusele meeliskohtadeks, sest koguvad tihti niiskust ja toidujääke. Kui tihendeid regulaarselt ei puhastata, võivad need kaotada elastsuse ning see tekitab omakorda uusi probleeme, näiteks ei jää uks korralikult kinni ning külmkapp neelab seetõttu rohkem energiat.

Kahjuks ei vasta ka see tõele. Sulatamine tõepoolest aitab eemaldada jääd ja parandada sügavkülmiku energiatõhusust, kuid see ei tähenda, et külmiku sisemus on puhas. Sulatades on ka oluline lasta külmikul ise sulada ning vajadusel aidata jääd eemaldada mitte-teravate abivahenditega, nii ei saa sügavkülmiku sisemus viga. Kui sügavkülmik on vooluvõrgust, siis on täiesti turvaline sulatusprotsessi kiirendada fööniga.