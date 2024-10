Eva Mendes avameelselt iluprotseduuridest: ma ei karda proovida asju, mis on ohutud

„Ma ei karda proovida asju, mis on ohutud, sest enamik neist väikestest „ravimeetoditest“ on pöörduvad,“ sõnas Mendes. „Kui teete Botoxit, saab selle ära lahustada, kui tulemus teile ei meeldi. Samas on olnud aegu, kus olen midagi kahetsenud… ja siis sa lihtsalt ootad,“ oli naine salapärane. Staar ütles ka, et on varem kaalunud oma lõua kohendamist laseriga.