Juba täna! Eesti moe tähtsaim nädal saab alguse Kuldnõela galaga

Hõbenõela nominendidJohanna Paiste moebränd ÄRNI BLUM astub lavale kollektsiooniga „roots“. Kollektsioon on täielikult pühendatud disaineri perele ning peegeldab sügavaid arutelusid selle üle, kuidas juured ja geneetika mõjutavad seda, kelleks me kasvame ja milliseks oleme võimelised arenema. „roots“ kollektsioon on loodud kombinatsioonina silmuskudumismasinast ja käsitsi kudumisest. Kasutatud on luksuslikku Jaapani siidmohääri, orgaanilist puuvilla ning mitmesuguseid materjale nagu kumminiit, tamiil ja polüamiidlõnga jäägid, et saavutada soovitud efekti. Lisaks on eksperimentaalselt katsetatud kangaste vanutamist, kammimist ja viltimist, et luua eriline tekstuuriline maailm, kus kangas justkui räägib oma lugu.Karl-Christoph Rebane toob Christophi nime alt lavale kollektsiooni „Surviving The Day“. Kollektsioon on samaaegselt kokkuvõte tema viimase viie aasta loomingust, kui ka sellest, kus ta praegu kunstnikuna end positsioneerib. „Selleks, et muuta oma narratiivi, alustasin kollektsiooniga tagantpoolt - otsisin modellid enne, kui teadsin, mis üldse tulemas on. Või noh, ma teadsin, mis tundeid ma tahan väljendada, aga lihtsalt ei suutnud selles punktis adekvaatseid kavandeid teha.“ Umbes kolmandik Hõbenõela galal näitamisele tulevast kollektsioonist on kavandid, mis on eelmistest (kollektsioonidest) välja jäänud, kuna need ei ühtinud tervikuga. „Ma ei aja taga tervikut, sest ükski ajavahemik ei ole perfektne tervik, on vaid elamine,“ lisab moelooja.Oma visioonidega rääkis Christoph kaasa ehtekunstniku Tanel Veenre, kelle arhiivi ehted saavad muusasid kaunistama. Nahast aksessuaaridega lööb kaasa Eva-Karlotta Tatar, kellega koostöös valmib seeria kunstilisi, kuid kantavaid tooteid.