„Vaja on isiklikku hingamisruumi!“ Lugeja mõtiskleb: naine, kes hoolib oma mehest ja kardab teda kaotada, ei käitu sedasi

„Naistele on oluline, et saaks oma mehega edvistada oma sõbrannade ja teiste naiste ees. Kogu suhtevalik on enamasti kauplemine, kes naistest suudab parema diili teha. Konkurents naiste endi vahel ja seejärel pidev kontrollimine ja katsetamine, kas valik osutus õigeks ja kas leidub veel parem diil. Kuna nõudmisi on väga palju, siis enamik naisi juhtub enda arvates mittesobiva mehega abielluma ning hakkab armukesi ja uusi sägasid läheduses hoidma. Just seda tüüpi naised on väga häälekad, egoistlikud, nõuavad abielus olles mingeid üksinda puhkusereise, kompavad uue mehe hankimise võimalusi. Palju huvitavaid sõbrannadega hängimisi, reisimisi, oma abikaasale sisendamine, et vaja on isiklikku hingamisruumi. Naine, kes hoolib oma mehest ja kardab teda kaotada, ei käitu sedasi. Meestel, kes lepivad naiste sellist tüüpi käitumisega, on kell tiksumas, millal saabub tõehetk.“