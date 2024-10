Sinu parool on 0000, 1234 või sünnikuupäev? Loe, miks need kombinatsioonid salasõnaks ei kõlba

„Esimese üheksa kuuga on Luminoril olnud vaja sulgeda Eestis üle 1000 pangakaardi just seetõttu, et inimesed on oma PIN-koodi valesti sisestanud rohkem kui kolm korda,“ märkis Kork. „Usun, et meil kõigil on ette tulnud olukord, kus pangakaardiga makstes mõtted täiesti seiskuvad ning PIN-kood ei tule ka kõige parema tahtmise juures meelde, kuid vedamise peale numbrikombinatsioonide proovimine ei ole kõige mõistlikum lahendus.“