Tagurpidi disainimisest Matsalu rahvuspargini! Kuld- ja Hõbenõela võitjate kollektsioonide põnevad sünnilood

Karl-Christoph Rebane tõi Christophi nime alt lavale kollektsiooni „Surviving The Day“, mis oli samaaegselt kokkuvõte tema viimase viie aasta loomingust, kui ka sellest, kus ta praegu kunstnikuna end positsioneerib. „Selleks, et muuta oma narratiivi, alustasin kollektsiooniga tagantpoolt - otsisin modellid enne, kui teadsin, mis üldse tulemas on. Või noh, ma teadsin, mis tundeid ma tahan väljendada, aga lihtsalt ei suutnud selles punktis adekvaatseid kavandeid teha.“ Umbes kolmandik Hõbenõela galal näitamisele tulevast kollektsioonist on kavandid, mis on eelmistest (kollektsioonidest) välja jäänud, kuna need ei ühtinud tervikuga. „Ma ei aja taga tervikut, sest ükski ajavahemik ei ole perfektne tervik, on vaid elamine,“ lisab moelooja.