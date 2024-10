Saatejuht Marjen on oma vaadetes veel avatud võimalusele, et ehk kunagi võib tulla ka teine laps, samas kui tema kaassaatejuht Liis on selles küsimuses väga kindel ja resoluutne. Episoodis selgitatakse, miks nende seisukohad erinevad, pakkudes mõtlemisainet kõigile, kes on sama dilemma ees.