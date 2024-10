HEA TÜDRUK | Anu Saagim: ma mõtlen tihti, et kui naised saavad lapse, siis kuidas nad näevad nii head välja ja teevad veel karjääri ka

Luubi alla võetakse ka mõlema naise sünnituskogemused. Anu teadis täpselt, kuidas tema tahab sünnitada - ta otsustas kohe alguses keisrilõike kasuks. Piret seevastu oli kindel, et tahab võimalikult naturaalselt sünnitada, ilma epiduraalita. Ta oli käinud tugiisikuks sünnitusel varasemalt ka mõnel sõbrannal, kellel olid ilusad sünnitused ja see tekitas Piretis ka rahu- ja kindlustunde.

„Igal naisterahval võiks olla õigus otsustada oma keha üle ja öelda, kuidas ta tahab sünnitada. Keisrilõike kohta räägitakse igasuguseid hirmujutte ja need võiks ära lõpetada. Kes naistest soovib võimalikult naturaalselt sünnitada, kes vette, kes kodus, kes keisrilõike abil... See otsus peaks olema iga naise enda teha. Nüüd me võiks ületada ka selle tabu, et mis vanuses lapsi saada ja kui palju neid olla võiks. Naiste kallal nahutatakse nii palju rohkem kui meeste kallal.“