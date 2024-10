Käid telefoniga tualetis? Vaata, kuidas puhastada õigesti oma telefoni, kus on nüüd samad bakterid, mis prill-laual

Ära lase oma nutitelefoni mustust prill-laua tasemele

Nutitelefoni ekraan on üks võrdlemisi õrn, mistõttu tuleb seda hoolikalt puhastada. Parim viis ekraani hooldamiseks on kasutada pehmet mikrokiudlappi, mis eemaldab sõrmejäljed ja mustuse ekraani kriimustamata. Kui on vaja kasutada vedelikku, siis tuleks niisutada lappi veega või spetsiaalse ekraanipuhastusvahendiga, kuid vältida vedeliku sattumist otse ekraanile. „Samuti on soovitatav kasutada 70% isopropüülalkoholi või spetsiaalset elektroonika desinfitseerimisvahendit, et ekraani desinfitseerida, pidades siiski meeles, et vedelik ei tohiks sattuda seadme avadesse,“ sõnas Meleško.

Tema sõnul on kohati leitud, et kuna paljud inimesed kasutavad nutitelefoni ka tualetis, leiab sellelt samu baktereid nagu vetsupoti prill-laud. Seetõttu tasubki seadet regulaarselt desinfitseerida. Tolmu ja mustuse kogunemine telefoni avadesse, nagu kõlarid ja laadimispesad, võib põhjustada probleeme seadme toimimises. Selle vältimiseks tuleks aeg-ajalt eemaldada tolm pehme pintsliga või suruõhuga. Kui kasutate telefoni ümbrist, ärge unustage ka seda puhastada, et vältida mustuse kogunemist, mis võib kriimustada telefoni pinda. Lisaks on oluline vältida telefoni ülekuumenemist, hoidudes selle jätmisest päikese kätte või liiga kuuma keskkonda, kuna see võib kahjustada aku eluiga.

Juhtmevabade kõrvaklappide hooldamine