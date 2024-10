Saatejuht Owe Petersell avaldab üllatusliku asja, mis mõjub talle köitvalt: mu sõbrad võivad imestada

Owe tõdeb, et ilu on vaataja silmades – nii lihtsalt on. Meie tajud, tunnetused ja kogemused on lihtsalt niivõrd erinevad, et asju ühtviisi näha. „Minu ilumeelele sobivad näiteks närtsinud tulbid – need tõesti mõjuvad minu jaoks niivõrd köitvalt, nii ilusalt, et mu sõbrad võivad imestada, miks ma närtsinud õisi ära ei viska.“