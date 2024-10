Šokeeritud naine: mees kirjutas mulle kirja, miks ta ei suuda olla ei abikaasa ega isa

Mehe kirjas seisis: „Pean nüüd tõe välja rääkima. Mulle ei meeldi nii teha, kuid nüüd on küsimus selles, et kas kõik või mitte midagi. Olen sunnitud selle välja ütlema.“

Kuigi paljud eeldasid, et mees, kelle nimi on Fred, kavatseb edastada oma pikaajalisele abikaasale südantlõhestavaid uudiseid, selgus, et kiri oli tegelikult naljakas vingerpuss.

Järgmises kirjalõigus ütleb Fred, et plaanib järgnevatel õhtutel vaadata New York Knicksi mängu ega soovi, et teda mängu ajal häiritaks. „See tähendab, et kella 19-st kuni mängu lõpuni ei ole ma ei abikaasa ega isa,“ kirjutas ta. „Te peate paar tundi ise hakkama saama. Ei, ma ei vaata seda mängu koos teiega. Ei, ma ei too teile midagi magusat. Ma ei vii koera õue.“ Ta lisas: „Ma istun diivanil, jook käes, ja vaatan mängu.“

Fred andis ka nende nooremale pojale loa hilja üleval olla, kuid ainult mängu vaatamiseks.

„Ma loodan teid hiljem näha ja rääkida. PÄRAST mängu, muidugi,“ lõpetas ta. Pärast kirja jagamist veebis kirjutas Joy: „Päriselt... ta pani mind alguses paanitsema, kuid siis naersin nii, et kõht valutas... see tõi mulle üliägeda hommiku!“

Kommentaarides olid inimesed sama rõõmsad. Üks kirjutas: „Ma ei valeta öeldes, et ma EI oodanud sellist puänti... kiri pani mind esmalt muretsema. „Auhind teile mõlemele, et teil on lõbus abielu ja te teete teine teisega nalja. Teine lisas: „On näha, et see perekond on tulvil armastust ja lusti, nii et ma lihtsalt nutan ja naeran praegu...“

