Peamisteks takistusteks raha ja äriidee leidmine. Näpunäited naisettevõtjatele, kes oma teekonda alles alustavad

Peamisteks takistusteks on sageli raha ja sobiva äriidee leidmine. Siin on mõned olulised näpunäited, mis aitavad naisettevõtjatel oma teekonda alustada.

Pane kirja selge eesmärk ja visioon

Enne kui asud äriidee kallale, selgita enda jaoks välja, mis on sinu põhjus ettevõtlusega alustamiseks. Kas soovid olla iseenda ülemus, parandada töö- ja eraelu tasakaalu või muuta hoopis maailma? Uuringust selgus, et just naised on need, kes äri luues mõtlevad suurelt ehk enda panust maailma muutmisel pidas väga oluliseks või oluliseks 75% naistest. Lisaks hindavad naised meestega võrreldes kõrgemalt ka töö- ja eraelu tasakaalu – seda tõi ettevõtlusega alustamise juures väga olulise või olulisena välja 83% naistest ja 77% meestest.

Leia endale mentor ja loo tugivõrgustik

Ettevõtlusega alustamisel on lähedaste ja mentorite toetus hindamatu väärtusega. Lisaks praktilistele nõuannetele saab mentor pakkuda julgustust ja aitab vältida tavapäraseid algajate vigu. Toetavad lähedased aitavad ettevõtjat motiveerida ja saavad pakkuda tuge ettevõtluse kõige keerulisematel perioodidel.

Arenda ja testi oma äriideed

Kui uute ideede leidmine tundub keeruline, võta rahulikult aega ja keskendu oma oskuste ja teadmiste analüüsimisele. Nii võid avastada mõne turuaugu või innovaatilise mõtte, mida just sinu toode või teenus pakkuda saaks. Visa uuringust selgus, et paljud ettevõtjad tunnevad ebakindlust turu nõudluse suhtes – üle 20% vastanutest pidas seda oluliseks takistuseks. Selleks, et oma idees kindel olla, saad seda katsetada väiksemas mahus või prototüübiga, et koguda klientide tagasisidet ja veenduda, et toode või teenus täidab tõelist vajadust.

Valmista end rahaliselt ette