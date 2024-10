Isadepäeva erilised kingiideed – kümme aastat Prosawoodi unikaalset loomingut

Appi tuleb Prosawood – Eesti bränd, mis pingutab selle nimel, et tuua sinu igapäevasesse ellu killuke loodust, mida tajud nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. Kümne aasta jooksul oleme oma loodusest inspireeritud toodetega rõõmustanud rohkem kui 45 000 inimest enam kui 80 riigist. Just seetõttu pole järgnevad soovitused pelgalt turundustrikk, vaid reaalne aastatepikkune kogemus ja tagasiside.

Erinevate uuringute tulemusi sirvides ja oma kliente kuulates oleme teinud järelduse, et kingitustest rääkides eelistatakse üllatusi, mis on:

Üheks heaks lahenduseks on siinkohal näiteks just Prosawoodi vinged käekellad , päikeseprillid , kaardihoidjad ja korpused .