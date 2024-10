Eucerin esitles revolutsioonilist seerumit

Sel üritusel langes saladuskate 15 aastat kestnud uuringutelt – Eucerin esitles uhkusega revolutsioonilist Hyaluron-Filler Epigenetic seerumit. Uues tootes on oluliseks osaks nahaspetsiifiline Age Clock tehnoloogia, mis on epigeneetilistel mustritel põhinev algoritm, mis võimaldab määrata naha bioloogilist vanust. See on andnud olulisi teadmisi, mida teadlased kasutasid toimeaine Epicelline® tuvastamiseks, mis keerab tagasi naharakkude bioloogilise vanuse kella ja vähendab vananemise märke.

„Naha vananemine on väga keeruline ja mitme faktoriga protsess. Pikka aega arvati, et meie vananemise määrab ainult geneetika. Kuid epigeneetilised uuringud on selle järjekindlalt ümber lükanud,“ rääkis üritusel dermatoloog Bret Kaldvee, lisades, et meie naha välimust – selle üldist elujõudu, selle siledust ja kortsude teket – mõjutavad paljud välised tegurid, nagu toitumine, elustiil, stress ja UV-kiirgus. „Need välised tegurid loovad meie nahakoodile ainulaadse epigeneetilise mustri, mis reguleerib teatud geenide aktiivsust. Nii negatiivsed mõjud kui ka vananemine võib seega vaigistada nahale olulisi geene ja deaktiveerida meie „nooruse geenid“.“

Ka Eucerini emaettevõtte Beiersdorf tegevjuht Vincent Warnery rõhutab nende uuenduste tähtsust: „See, mida oleme saavutanud oma teedrajava epigeneetilise uurimistööga, on tõeliselt elumuutev. Eucerin Hyaluron-Filler Epigenetic seerum on üksainus toode, mis võitleb kõigi kümne vananemise märgi vastu korraga ja muudab inimeste välimust kuni viis aastat nooremaks. Me keerame aega tagasi!“ Ta lisab: „Hyaluron-Filler Epigenetic seerumiga toome me pöörde nahahooldusesse – mitte esimest ja kindlasti mitte viimast korda Beiersdorfi ajaloos.“