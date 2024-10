Sissi sõnul on tema karjäär olnud alati osa tema eneseavastamise teekonnast. „Muusika on see, mis aitab mul end kõige paremini väljendada. Kui ma kirjutan või esitan laule, ei tunne ma, et teeksin seda tööd lihtsalt töö pärast – see on minu olemus,“ räägib ta. Seetõttu ei tundu ka töö ja eraelu eraldamine vajalik. Kõik, mida Sissi teeb, peegeldab tema loovust ja tema isiklikke väärtusi.