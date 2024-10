Tihti öeldakse, et paarid ei tohiks kunagi minna magama pärast kuuma vaidlust, vaid peaksid jääma ärkvele, kuni probleem on lahendatud. Kuid Gottmanid usuvad, et see on vastutustundetu. „See on nii rumal,“ tõdeb Julie. „Ärge proovige asju lahendada hilja öösel, mil olete liiga väsinud ja teil pole piisavalt mõttejõudu.“ Selle asemel soovitavad nad arutelu katkestada ja naasta selle juurde hiljem, kui olete rahulikumad… olenemata, kui kaua see aega võtab.