„See oli ju tema fantaasia!“ Naine läks kaasa mehe suure sooviga kolmekat proovida, kuid õhtu võttis ootamatu pöörde

„Vaatasin oma meest, ja ta nägi väga vihane välja,“ nendib Blossom. „Ma polnud kunagi varem teda sellisena näinud. Naine läks tualetti ja mees pöördus minu poole ning ütles, et ta ei soovi „kolmekat jätkata. Ta mainis, et maksab kinni naise takso. Mees oli minuga väga napisõnalina ja oli selge, et tal polnud lõbus, nii et ma nõustusin. Kui naine tualetist välja tuli, olin ma viisakas ja sõbralik ning ütlesin, et see ei toimi ja me kutsume talle takso. Mul oli nii häbi, et mu mees nõnda käitus, et oli nüüd tige ega rääkinud minuga enne naise lahkumist. Saatsin ta taksosse, kallistasin ja ütlesin head aega. Kui tagasi hotellituppa läksin, oli mu mees väga vihane ja ütles: „Sa oled tema kinnisidee!“