Heleda mööbli õudusunenägu: teksapüksid ja laste sodimine. Nipid, kuidas mööblit lõpuks kõige hullemast päästa

Kangast võib eksperdi sõnul puhastada vee baasil puhastusvahenditega ja raskesti eemaldatavad plekid saab maha selleks mõeldud vahtude või šampoonidega, vältides seejuures ülemärgamist. „Soovitan testida puhastusvahendit esmalt kanga peal kohal, mis ei paista silma, näiteks padja alumisel äärel. Kui eemaldate riidelt plekke, siis laske sellel rahulikult kuivada, hõõruda ei tohi! Et vältida riide topiliseks muutumist, ära hõõru tolmuimejaga riiet edasi-tagasi või tugeva survega,“ hoiatab Kivi. Kui ümber on läinud vedelikud nagu limonaad, mis ei sisalda rasva, tuleks esmalt haarata mingi vett imav materjal nagu salvrätik või kuivatuspaber, ja püüda riidelt võimalikult palju vedelikku eemaldada. Seejuures ei tohi riiet hõõruda, nii pressitakse vedelik kangasse sisse. Seejärel tuleb kasutada puhast riiet, leiget vett ning teha kergelt ringjaid liigutusi. Vereplekkide eemaldamist tasub alustada külma veega.Igapäevaseks ja nädalahoolduseks soovitab ekspert kanga kuivpuhastust tolmuimejaga. „Kõige parema tulemuse saab, kui lasta diivanid-tugitoolid keemiliselt puhastada. Seda teevad puhastusfirmad kliendi juures. Keemiline puhastus on sobivaim neile, kes on allergilised või ei talu kokkupuudet kodukeemiaga,“ lisab ta.

Lastetoa mööbli valimisel soovitab ekspert eelistada vastupidavaid ja kergesti hooldatavaid materjale. „Rusikareegel on see, et lakitud, värvitud ja õliga immutatud pinnad tuleb hoida kuivana. Kõik tekkinud plekid tuleb eemaldada kohe, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda. Kui koristamise järel jääb pind märjaks kauemaks kui 30 sekundiks, tuleks pind kuivatada, mitte sellel kuivada lasta,“ selgitab ta.