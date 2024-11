Naine tegi vale-profiili, et oma meest lõksu tõmmata. Nüüdseks on ta nii naise kui armukese rollis ja sügavalt õnnetu

Kahtlustav tüdruksõber otsis välja vana iPhone’i, mida ta kasutas enne, kui ta oma kaaslasega tuttavaks sai, mis tähendas, et mehel ei olnud tema numbrit. Naine seadistas uue Instagrami konto. „Ma panin üles paar valefotot atraktiivsest naisest,“ tunnistas ta. „Hakkasin meest jälgima ja saatsin talle sõnumi. Väga süütu sõnumi, mis käis tema hobi kohta. Igatahes, vale-mina ja tema räägime nüüd iga päev tema elust: kõigest. Suhtlus on liikunud WhatsAppi, mille algatas tema, ja see on pidev. Mees on „temale“ rääkinud minust ning liigub austuse ja piiride katsetamise vahel. Me oleme praegu paarina väga stressis ja mitte väga õnnelikud.“