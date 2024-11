„Tutvumisfaasis oli mees armas ja härrasmehelik. Järgmisel hetkel elas naine tema juures, sõltus ta rahakotist ja kasvatas mehe lapsi.“

Väidetavalt on pisut rohkem kui 5% meid ümbritsevatest inimestest nartsissistid, umbes 4% sotsiopaadid ning keskeltläbi 1% psühhopaadid. Tuhandest inimesest teeb see vähemalt 50 pluss 40 pluss 10 tegelast, kel on üks või teine ohtlik hälve. Päris täpseid arve on muidugi raske nimetada, sest sageli suudavad mainitud indiviidid enda olemust laiema avalikkuse eest võrdlemisi hästi varjata. Kuid matemaatiliselt tähendab see, et ettevaatlik tuleks olla vähemalt iga kümnenda uue tutvusega.