Teadvusetut ja norskavat naist vägistanud mehed teadsid, mida teevad. „Midagi ei olnud korras, sest ta ei liigutanud...“

Hoolimata videomaterjalist, kus Gisèle Pelicot on oma voodis teadvuseta ja isegi norskab valjult, väitis kohtualune, et ei märganud naise seisundit, kui ta 2020. aasta veebruaris Pelicot’de kodu külastas. Dominique Pelicot juhatas mehe magamistuppa, kus too viibis umbes tund aega. Alles lahkumise hetkel ütles ta: „Su naine tundub väga sügavalt magavat,“ mille peale Dominique Pelicot selgitas, et andis oma naisele tablette.