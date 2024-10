HALLOWEENi ERI: Uksele koputab hingedekuu ja surnuaias võib pimeduse katte all kummalisi asju toimuda

Pealaest jalatallani luksuslikult küütlevasse rohelisse riietatud Anu tõdeb, et temale seostub roheline värv rahaga ja ninna tuleb vägisi dollarilõhn. „Soovitan kõigil kanda rohelist,“ sõnab ta ja uurib Piretilt, kas too ikka teab, kuidas ehe dollar lõhnab. „Ei, ma olen oma elus vist üldse kolme dollarit näinud,“ teatab Piret ja lisab, et Ameerika Ühendriikidesse ei ole ta veel reisinud. Anu seevastu on seal isegi elanud ja seina seest ka raha välja võtnud. „See lõhnas nii hästi, et mul on see forever meeles!“ Piret uurib seepeale, kas oma lõhn on ka eurol, kroonil ja margal. Anul on sellelegi vastus tagataskust võtta.