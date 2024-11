Olav Ehala meenutab hingedepäeval abikaasat: tegelikult saime isegi rohkem kui 50 aastat koos olla

„Laulsime mõlemad konservatooriumi kooris, seal ta mulle silma jäigi,“ meenutab mees. „Aga asi plahvatas üliõpilaste suusalaagris Otepääl – nagu ikka on ju suusabaasis tantsuõhtud. Võtsin Katrini tantsima ja tantsisime koos terve õhtu, mis lõppes meil kuupaistelises jahedas hilisõhtus kirglike suudlustega. Hiljem Katrin küsis, kust ma selle peale tulin, et teda tantsima kutsuda, seal olid ju ka kunstiinstituudi tüdrukud nii ilusates kampsunites. Ütlesin, et kampsun ei puutu asjasse.“