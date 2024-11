Ideaalne eluviis või vaikne orjastumine? Oma mehe soovil koduperenaiseks hakanud noor naine: paari aasta pärast jättis ta mind maha

Kendel, kes postitab TikTokis nime all @Kendelkay, oli 23-aastane ja töötas OnlyFansi modelli ja sotsiaalmeediaturundajana, kui ta 2021. aastal puhkusel Mehhikos Luke’iga kohtus. Nad klappisid kohe, ja reisi lõpus palus Luke Kendelil tulla Puerto Ricosse tema juurde elama. „Mu graafik oli paindlik ja tahtsin temaga olla, nii et otsus kolida tuli kergelt, kuigi ma olin meest tundnud vaid paar nädalat,“ meenutab Kendel. Ta loobus oma jagatud korteri üürilepingust, et kolida Luke’i kahe magamistoaga rannamajja, ja neist sai paar. „Mu pere ei olnud üllatunud – olen alati olnud seiklushimuline,“ sõnab Kendel. „Võib-olla arvasid nad, et olen hull, aga keegi ei öelnud seda mulle otse välja. Luke toetas mind rahaliselt algusest peale. Ta maksis õhtusöökide, rahvusvaheliste reiside ja kõikide ühiste kulude ees, nagu toidukaubad, söögid ja taksosõidud.“