Oi, kui armas! David Beckham jagas südamlikku nõuannet seoses abieluga oma vanimale pojale Brooklynile

Brooklyn rääkis, et esiteks on tal väga hea meel selle üle, et nii tema ema Victoria kui isa David saavad suurepäraselt läbi tema abikaasa Nicolaga.

„Mu isa on mulle korduvalt öelnud, et ma pean oma naise eest hästi hoolt kandma, kõvasti vaeva nägema ja tegema pidevalt armsaid romantilisi žeste.“

Juba siis, kui Brooklyn oli kõvasti noorem, kinnitas isa David talle, et elus on oluline leida enda kõrvale kaaslane, kellele pühenduda ja kelle nimel vaeva näha ka siis, kui ette tuleb raskeid hetki.

Brooklyn võttis abielludes oma perekonnanimele lisaks ka naise perekonnanime. See oli otsus, milleni nad jõudsid ühiselt ja mõtlesid, et oleks väga armas, kui tulevikus kannaksid nende lapsed samuti mõlemaid perekonnanimesid - Peltz Beckham.

„Enne abiellumist olime me Nicolaga olnud pikalt sõbrad ja õige inimesega lihtsalt ongi nii, et kui sa tead, siis sa tead,“ on Brooklyn oma otsuse üle õnnelik ja lisas veel, et nende mesinädalate periood kestab siiamaani.