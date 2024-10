30+ UUEL RINGIL | Raha tõmbab tüli majja. Kes siis on ikka need suurimad ihnuskoid ja kohutavaimad kullakaevurid?

Saatejuhid Marjen Võsujalg ja Liis Elts arutavad suhte rahalisi külgi, mis tihtipeale kujunevadki üheks suurimaks tüliõunaks paaride igapäevaelus. Marjen avab teema enda kogemusega, rääkides kuidas neil elukaaslasega olid rahateemad sujunud harmooniliselt - kõik ühised kulud, alates elamiskuludes, lõpetades reisimisega - kaeti võrdselt. Liisi kogemused seevastu maalivad aga mitmekihilisema pildi - tema elus on olnud hetki, kus suure armastuselummas on tal tulnud isegi enda partnerit eneselegi märkamatult ülalpidadad.

Käesolevas episoodis võetakse põhjalikult luubi alla, mis on need rahateemad, mis põhjustavad paarisuhetes enim konflikte. Kes katab majapidamiskulud ja kuidas üldse oleks õiglane jagada igapäeva kulusid? Uurime välja, kes on siis need suurimad ihnuskoid ja kohutavamad kullakaevajad? Kas esimesel kohtingul peaks arve maksma mees või hoopis naine? Kas suhted, kus finantsilised väärtushinnangud ja harjumused erinevad, jäävad sellele vaatamata püsima? Need ja paljud muud küsimused leiavad oma vastuse juba algavas episoodis.