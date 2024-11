„Naljakas, et ma ei tea oma tutvusringkonnas ühtegi meest, kes oma noorust taga nutaks või toriseks. Enamusel on varaline ja vaimne olukord oluliselt parem, kui nende eksnaistel.

Samal ajal pea iga teine 50+ tuttav naine on palunud lihtsate kodutööde juures abi ja hädaldanud oma rasket elu. Mõnele sellisele olen pidanud lausa meelde tuletama, et ma pole remondimees ega tõstuk, et mingit mööblit peaks aitama kuskile tassida.“