Vannitoa puhtus on oluline nii esteetika kui ka tervise jaoks. „Pärast igat kasutuskorda tuleks põrand kuivataja-pühkijaga üle käia,“ soovitab Elo, et vältida veeplekkide ja niiskuse kogunemist, mis võivad põhjustada hallitust. Klaaspinnad, näiteks dušiseina ja peegli, soovitab ta samuti pärast kasutamist alati kohe kuivatada. „Segistite jaoks on parim kraanihari, mis aitab tõhusalt mustuse ja katlakivi eemaldada,“ jagab Elo.