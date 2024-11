Modell Ireland Baldwin valusatest kogemustest ja abordi kasuks otsustamisest: valisin enda ja valiksin taas enda. See on sinu elu ja sinu valik

26. juunil 2022 postitas modell Baldwin TikTokis video pealkirjaga „Olen sinu jaoks olemas“. Baldwin avaldas, et teda vägistati, kui ta oli teismeline, ja ta oli selle ajal täielikult teadvuseta. „See muutis kogu mu ülejäänud elu,“ pihtis ta. Baldwini sõnul ei rääkinud ta kellelegi, sealhulgas oma tollasele kallimale ega vanematele Kim Basingerile ja Alec Baldwinile . „Hoidsin aastaid saladust enda sees ja seetõttu tekitas see palju valu nii mulle kui ka inimestele, keda ma armastan,“ ütles ta ja lisas, et just sel põhjusel tegi ta oma esimese abordi.

Hiljem jäi Baldwin ootamatult rasedaks oma tollasest kallimast, kellega ta oli väga õnnetu ja kes tegi selgeks, et ei taha lapsi saada ega abielluda. „Ta ei tahtnud isegi tõsises suhtes olla,“ mainis Baldwin. „Valisin abordi, sest tean täpselt, kuidas on sündida kahele inimesele, kes teineteist vihkavad,“ jagas ta. „Valida lapse saamine ilma rahalise kindlustunde ning armastava ja toetava partnerita – see ei sobinud mulle. Valisin enda ja valiksin taas enda. See on sinu elu, sinu valik.“