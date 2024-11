„Ei pea olema halvas ja laastavas suhtes.“ Nartsissistlikud omadused, millele ei pea üldse alluma

„Tema ainus elamiseviis on kõike ja kõiki kontrollida, tal puudub empaatiavõime, teisest inimesest arusaamise võime, tal on eriline oskus lavastada kõik süüdi, kõrvaldada nn konkurendid ja talle ebasobivad inimesed. Tal on üliarenenud tähelepanu vajadus, näiteks helistama ei pea mitte iga päev, vaid viis korda päevas.