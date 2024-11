Olivia Rodrigo avaldab jahmatava küsimuse, mida ta esimesel kohtingul küsib. Vastus „jah“ näitab, et mees on ennasttäis

„Kas sa sooviksid kosmosesse minna?“ küsib Rodrigo esimesel kohtingul meeste käest. See ei ole tavapärane küsimus, mida kohtingul uurida, kuid Rodrigo on enda jaoks paika pannud, et kui vastus sellele küsimusele on „jah“, siis teist kohtingut enam ei tule.

„See on minu jaoks täielik punane lipp,“ avaldab High School Musicalist tuntud näitleja. "Kui mees niimoodi vastab, siis minu jaoks tundub see kohutavalt ennasttäis olevat ja ma ei soovi edasi suhelda inimesega, kellel on selline isikuomadus.“

Ta lisas veel, et mehetüüp, keda ta üldse ei seedi, on täpselt selline nagu Mr Big-i karakter kultussarjast „Seks ja linn“. „Me kõik oleme selliste meestega kohtingul käinud ja paljud on selliste meestega koos- või abielus, aga kogu see mehetüüp on üks täielik punane lipp,“ on 21aastane staar oma arvamuses kindel.