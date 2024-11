VIDEO | Kunagi ei ole liiga vara alustada! Tennisetäht Serena Williams tutvustab oma beebile juba väljakut

„Kas on liiga vara?!“ uuris 43aastane tennisetäht naljatlevalt oma kontol. Videost on näha, kuidas tema 14kuune tütar Adira on koos temaga tenniseväljakul, võtab korvist palli, viskab selle õhku ja tatsab rahulolevalt ringi. Tema ema küll lootis, et beebi viskab palli talle tagasi, aga värava suunas ajama pannud tütrel olid ilmselgelt teised plaanid. Vaata vahvat videot siit!