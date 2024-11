„Meetrite kaupa paljaid rindu, tagumikke, täielikku alastust.“ Üllatava avastuse teinud naise abipalve: mis ma nüüd siis teen?

Kuna ma sinna juba sattusin, eks ma siis ikka vaatasin jah, keda ta seal jälgib, miks tal on see varikonto? Appikene. Meetrite jagu rindu, tagumikke, ma oleks nagu pornosaidile sattunud. Seda, et mehed pornot omaette olles vaatavad, sellest ma ju ilmselgelt olen teadlik, tehku omaette olles, mis ta tahab, aga see varikonto oli küll imelik. Ma vaatasin ainult, mis pildid seal tema jälgitavatel on, rohkem edasi ei läinud. Sõnumeid ei vaadanud. Nüüd kripeldab nii tohutult, äkki ta ikkagi petab mind? Milleks selline konto? Kuidas ma temaga selle teema üles võtan? Ma isegi ju ei nuhkinud, ma lihtsalt sattusin peale!“