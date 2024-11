Tuuli-Ann Freienthal pidas kirjavahetust teda kritiseerinud kommentaatoriga: kirjutasin talle vastu, et mõistan!

„Mulle läks hinge üks kommentaar, et Tuuli-Ann on nii nõme. Kirjutasin siis sellele naisele pika kirja, et lugesin teie kommentaari, tahan parem olla, palun öelge, millega ma teid pahandasin ja palusin vabandust,“ muigab ta nüüd. Hommikul oli ta postkastis kiri samalt kommenteerijalt, mis tõi pisarad silma. Ta selgitas, et on medõde ja koroonaajal oli pikas vahetuses nii omadega läbi, et elas end lihtsalt internetis välja, ise saadet nägematagi ega teadnud, kes Tuuli-Ann üldse ongi. „Kirjutasin talle vastu, et mõistan ja eks meil kõigil on raskeid hetki, eriti nii keerulist ja tänuväärset tööd tehes,“ ütleb Tuuli-Ann.