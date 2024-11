Ära isa ilma jäta! 4 kihvti kinki, mille saad kätte kohe siitsamast

1. Nostalgianäljas isale: suur kontsert „Jam 30“

Lennuta isa ajamasinaga noorussse, kus Jam mängis igas autoraadios ja kassetikas. Nautima taas hetki, kui kogu tema generatsioon laulis kaasa hitte, nagu „See 5“ või „Tants, mida tantsisime“. See on võimalik, sest nüüd on kaks omapoissi Juss ja Mihkel taas laval, et tähistada oma bändi 30 aasta juubelit.



Äkki väärib paps isegi VIP-piletit eraldi baari, oma sissepääsu ja garderoobiga ning kergemate suupistete ja tervitusjoogiga? Parim vaade lavale tagatud!

Jam annab kogu Eesti peale vaid neli kontserti! Praegu novembris.

2. Spordifännist isale: „Suur tenniseõhtu 2“ – Mark Lajal vs. Gaël Monfils

Päev tõotab vaatemängu! Mõõtu võtavad Eesti tenniselootus ja prantslasest reketiproff, kes jõuab platsil kõikjale. Lajali kindel mäng ja Monfilsi ainulaadne stiil lubavad elamust, mis paneb hingama ja hinge kinni hoidma.

21. november, Unibet Arena

3. Vähe moodsamale isale: Púr Múdd ja laserinstallatsioonidega öökontsert

See on kingitus, mis viib isa üleni muusika, valguse ja laserite maailma! Púr Múdd toob koos sõprade Inese, Grete Paia ja Koit Toomega Eesti Rahva Muuseumisse unustamatu kontserdi. See on pidu, millest saab osa nii silmade kui ka kõrvadega ja unikaalsed laserinstallatsioonid on loodud just selle õhtu tarbeks.

29. november, Eesti Rahva Muuseum

4. Teatrisõbrast isale: Von Krahli teatri lavastus „Kindlates Kätes. Missa Reformierakonnast“

Kui su isa loeb lehti ja naudib teatrit mõttega, siis Von Krahl pakub ainulaadse pilgu Reformierakonna jalajäljele Eestis, vaadeldes oma lavastuses viimase 30 aasta jooksul 22 aastat valitsustes olnud partei mõju meile kõigile. Ka head! See on poliitiline draama, kust leiab kõike: ideid, emotsioone ja kõrvaltvaataja pilku Eesti ajaloole. Anna papsile võimalus analüüsida ja tuua koju sisukaid vestlusi selle üle, kas me siis sellist Eestit tahtsime.