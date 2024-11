„Ükski vähihaige ei peaks jääma eluliselt vajaliku ravita...“ Vähiravifondi püsiannetajate arv kukkus kolmandiku võrra

„Fondi seis läheb järjest keerulisemaks. Sel aastal oleme suures jooksvas miinuses, kui möödunud on järjekordne kuu, kus fondi laekus oluliselt vähem kui me toetustena välja maksime. Ometi oleme püüdnud hambad ristis teha kõik selleks, et ükski vähihaige ei peaks jääma eluliselt vajaliku ravita – ja seni ei olegi jäänud,“ ütleb Vähiravifondi Kingitud Elu juhatuse liige Toivo Tänavsuu.

Fondi püsiannetajate arv, mis püsis pikalt 12 000 ringis, kukkus septembris ja oktoobris ootamatult kolmandiku võrra ja nüüd on fondil 8000 püsiannetajat.

„Jätkame üleskutsega: toeta vähiravifondi kasvõi 1 euroga kuus, sest järgmine abivajaja võib olla ükskõik kes – keegi sinu pereliikmetest, lähedane sõber, kallis kolleeg,“ ütleb Tänavsuu.

Tänavsuu tõdeb, et fondil on majanduslikult raske seetõttu, et fondi abisaajatest väga paljudel läheb väga hästi. Ravid toimivad ja kestavad, kuid Tervisekassa nende rahastamist üle ei võta.

Näiteks Mulgi vallas Meelikse külas elav mitmekordne ema, vanaema ja vanavanaema Elsa Kalamis (74) on fondi toel saanud põiekasvaja ravi alates veebruarist 2023 igakuiselt. Enam kui 5000 eurot kuus maksev ravi on toiminud imeliselt. Põiest on kasvaja kadunud, kopsudes vähikolded järjest kaovad ja armistuvad. „Ilma fondi abita ilmselt ei oleks meil enam ema, vanaema ja vanavanaema. Elsa tunneb ennast hästi, toimetab aiamaal, tegeleb lastega. Elsat on ravi väga palju aidanud. Tänu fondi abile on Elsa saanud tagasi elulootuse. Elutahe on temal suur,“ kirjeldab Elsa pere.

Fond kutsub kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid toetama vähihaigete võitlust elu eest, kinkima lootust ja elupäevi. Iga euro on oluline.

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Luminor: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509