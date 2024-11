„70 protsenti eestlastest alustab jõuludeks ettevalmistamist novembris.“ Sisekujundaja tutvustab selle aasta jõulutrende

Sisekujundaja tutvustab 2024. aasta peamisi jõulutrende ning pakub uusi ideid, kuidas luua enda kodus soe ja maagiline õhkkond.

„Tänavustes jõulutrendides on ühendatud traditsioonid ja uuenduslikkus. Eelmiste aastate trendide võrdlusest selgub, et üha enam on moes käsitsi valmistatud, läbimõeldud jõulukaunistused, mis varieeruvad retrohõngulistest ehetest käsitsi maalitud figuurideni. Nende jaoks saadakse inspiratsiooni vanavanemate kodust, Rootsi folkloorist ja meie enda käsitööst. Need moetrendid rõhutavad loovust, loodust ja kestlikkust ning loovad kordumatu, maagilise, ent ühtlasi tänapäevase jõulumeeleolu,“ sõnab IKEA disainiosakonna juht Brita Mikvere.

Inspireeritud Põhjamaade loodusest

Sisekujundaja rõhutab, et sel aastal on jõulukaunistuste märksõna põhjamaine loodus: disainielementidena tõusevad au sisse seened, käbid ja marjadega pärjad. „Esiplaanile asub põhjamaine loodus, mille mahedad toonid – pruun, roostevärv, terrakota ja roheline – loovad rikkaliku fooni nii müütilistele kui ka päris metsaelanikele. Loodusest inspireeritud kaunistused, nagu oravad, rebased ja eriti seenedekoratsioonid, toovad meie kodudesse metsale iseäralikku võlu,“ sõnab sisekujundaja.

Tagasi on ka Põhjamaade mustrid, milles esilduvad peened värvid: tumesinine, metsaroheline, kuldne, beež ja palavalt armastatud ploomipunane.

Aegumatu punane

Punane on traditsiooniline jõuluvärv. Mikvere soovitab sel aastal punast jõulukaunistustes veelgi enam rõhutada, et luua tõeline jõulumeeleolu. „Punase värvi lisamine kaunistustesse – olgu selleks siis katted, küünlad või laudlinad – suurendab jõulutunnet. Sel aastal on moes punase värvi kombineerimine tuhmimate toonidega, näiteks pastellroosa ja rohelisega,“ selgitab Mikvere.

Samuti soovitab Mikvere lisada pehmele mööblile jõulutoonides patju ja fliistekke, et anda sisekujundusele pisut vürtsi. Kui ihkad värskendada oma kodu ilmet taskukohase hinnaga, aseta lauale pidulik linik või jõuluküünalde ja käbidega kaunistus.

Looduslähedased detailid